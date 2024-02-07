Донецк, 7 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Используемыми для атак по территории ДНР дронами украинских войск в основном управляют через терминалы американской компании Starlink. Об этом 7 февраля рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ashley Chan/Global Look Press

По словам главы региона, в настоящее время ВСУ стали чаще использовать для атак дроны и используют для этого не военные цели.

«Мы также понимаем, что противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками. Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать», — рассказал он.

Власти ДНР отметили обострение ситуации с обстрелами территории республики со стороны ВСУ на фоне успехов Вооружённых сил России в зоне боевых действий, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября 2023 года председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ остались без спутниковой связи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Он уточнил, что в тот момент компания Starlink Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед её дочерней компанией.

Британская газета Telegraph 26 ноября 2023 года написала, что у российских военных имеется возможность уничтожить спутники Starlink, помогающие украинской армии наносить удары. Эксперты рассказали изданию, что коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции, потому могут быть законной целью при использовании их одной из сторон конфликта.

Министерство обороны России 4 января сообщило, что в интересах ВСУ используется свыше 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Отмечалось, что украинским войскам в организации управления и связи помогают 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink (США).