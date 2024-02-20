Вашингтон, 20 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, набравший шесть очков (три шайбы + три голевых паса) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Ванкувер Кэнакс», не попал в тройку лучших звёзд дня НХЛ.

Maxim Thore/Global Look Press Кирилл Капризов

Первой звездой дня лиги признали коллегу российского хоккеиста по клубу — шведского форварда «Миннесоты» Юэля Эрикссона Эка, также набравшего шесть очков (три шайбы + три голевых паса) в этом же матче (10:7 в пользу «Миннесоты»).

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который оформил хет-трик в матче с клубом «Калгари Флэймз» (3:6 в пользу «Виннипега»).

Третьей звездой дня в НХЛ признали форварда команды «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна, отличившегося результативным пасом в игре с клубом «Сиэтл Кракен» (4:3 в овертайме в пользу «Ред Уингз»), ставшего для него 800-й голевой передачей в лиге.

При этом Капризов стал третьим российским хоккеистом, сумевшим набрать шесть и более очков в одном матче НХЛ. До него в 1990 году семь очков (две шайбы + пять голевых пасов) набрал Сергей Макаров и шесть очков (две шайбы + четыре результативных паса) набрал Никита Кучеров в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля «Миннесота» обыграла клуб «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов отличился во встрече одним голом и одним результативным пасом.

Российский хоккеист 20 января оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Флорида Пантерз». Матч закончился победой «Миннесоты» со счётом 6:4.