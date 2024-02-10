Сент-Пол, США, 10 февраля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Гол Кирилла Капризова помог его команде «Миннесота Уайлд» победить «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

ТАСС/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP Кирилл Капризов

Игра состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Победный гол забил российский нападающий Кирилл Капризов. Он отличился на 50-й минуте. Ассистентами выступили Зак Богосян и Мэтт Болди.

Помимо гола в этом поединке на счету Капризова результативная передача. Форвард стал соавтором первой шайбы в матче. У победителей также отличились Болди, который на 13-й минуте открыл счет, и Юнас Бродин.

В «Питтсбурге» шайбы на счету Райли Смита, ассистентом которого выступил российский нападающий Евгений Малкин, также голом отметился Сидни Кросби.

Победа в этом матче стала для «Миннесоты» второй подряд. До этого в рамках регулярного чемпионата НХЛ команда одолела «Чикаго Блэкхоукс», а «Питтсбург» прервал серию из двух побед. Ранее «пингвины» одержали верх над «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс».

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

Встреча завершилась со счётом 6:4. Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились Райан Хартман, оформивший дубль, Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло.