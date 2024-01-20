Санрайз, США, 20 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

Maxim Thore/Global Look Press Кирилл Капризов

Встреча завершилась со счётом 6:4. Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились Райан Хартман, оформивший дубль, Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Аарон Экблад, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль и Густав Форслинг.

В настоящее время «Миннесота» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 43 очка после 45 матчей. «Флорида» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 58 очками после 45 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января «Вашингтон» одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, пропустивший три игры подряд из-за травмы, отметился голевой передачей.