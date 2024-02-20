Херсон, 20 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2022 году человек из его окружения согласился отравить его за деньги. Об этом он 20 февраля написал на странице в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

«В августе 2022 года меня отравили <… > К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, за большие деньги он согласился стать иудой», — заявил Сальдо.

Он рассказал, что всё, что он тогда успел сделать, — это сообщить, что ему плохо. После этого, со слов Сальдо, он потерял сознание, а очнулся лишь через 15 дней в больнице имени Склифосовского в Москве.

При этом губернатор подчеркнул, что киевский режим предпринимает безуспешные попытки запугивания, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет.

Ранее, 19 февраля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что 9 августа 2022 года главу администрации Херсонской области госпитализировали с признаками отравления. Выяснилось, что Сальдо отравили рицином.

В ведомстве пояснили, что проведённые лабораторные исследования показали присутствие в пробах белкового яда растительного происхождения — рицина, включённого в Список 1 КЗХО.

В Министерстве обороны также сообщили о других случаях отравления ВСУ высокопоставленных должностных лиц. Так, 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями.