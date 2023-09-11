Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с просьбой проверить законность решения по делу об оскорблении ребёнка в шапке с символом Z. Соответствующая информация размещена в карточке дела в базе данных Челябинского кассационного суда общей юрисдикции.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Возбуждено кассационное производство, (дело — прим. ред.) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — сказано в материалах дела.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 7000 рублей Александра Неустроева, оскорбившего мальчика из-за буквы Z на его шапке. Суд прекратил уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой Неустроеву грозило до 5 лет лишения свободы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года. Опубликованные видеозаписи свидетельствуют, что мужчина резко обругал ребёнка из-за символа на его шапке. В ходе следствия Неустроев сказал, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме, и добавил, что раскаивается в содеянном.

Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал решение суда слишком мягким, также стало известно, что по требованию Генеральной прокуратуры России уголовное дело будет пересмотрено.