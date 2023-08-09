Екатеринбург, 9 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 7 тысяч рублей Александра Неустроева, который оскорблял мальчика из-за буквы Z на шапке, символики специальной военной операции.

МВД России Александр Неустров

«Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф в размере 7 тысяч рублей», — сказали в суде.

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева и назначил штраф. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили 25 апреля. По этой статье задержанному грозил срок до 5 лет лишения свободы.

Конфликт, который произошёл в апреле 2023 года, попал на видео. На кадрах мужчина в жёсткой форме обругал ребёнка из-за шапки, обзывался и просил позвать отца мальчика. Позже следователям Неустроев рассказал, что на Волгоградской улице возле дома 35 сделал ребёнку замечание в некорректной форме. Мужчина сказал, что раскаивается в содеянном, и признал, что был не прав.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, в Екатеринбурге участника СВО отказались пускать в ночной клуб. По словам охранника клуба, основанием для отказа стала травма. Сам же участник СВО рассказал, что находится в городе, потому что проходит лечение. Он уточнил, что танцевать не собирался, а решил сходить в клуб, чтобы послушать музыку, поесть и развеяться. Позже менеджер клуба рассказал, что причин для отказа было несколько, одна из них — это то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно, также охранника не устроил внешний вид посетителя.