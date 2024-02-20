Брянск, 20 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Он уточнил, что один дрон сбили в Погарском районе, а другой — в Стародубском муниципальном округе.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

По словам Богомаза, ранения людей и разрушений удалось избежать. Глава региона добавил, что на территориях, где произошло падение фрагментов дронов, работают оперативные службы.

Ночью 20 февраля Богомаз проинформировал о том, что над Погарским районом нейтрализовали один украинский БПЛА. Днём 19 февраля он написал об уничтожении над Брянском ещё двух беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля стало известно о том, что украинские военные атаковали инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в Гайворонском городском округе Белгородской области.