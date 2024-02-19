Киев, 19 февраля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Американские представители на Мюнхенской конференции по безопасности не уделили проблемам Украины должного внимания и были заняты своими внутренними проблемами, заявил 19 февраля депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Егор Чернев.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Действительно чувствовалось так, что они приехали на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыть, показать: да, на словах мы с вами. Но были погружены всё-таки больше во внутренние вопросы», — заявил Чернев.

По его словам, на встрече в Мюнхене он спрашивал у представителей США, когда Киев получит помощь, и ему ответили, что пока её не согласовали, но в будущем обязательно согласуют.

Чернев также заявил, что Германия и Франция на Мюнхенской конференции гораздо больше, чем США, уделили внимание вопросам, связанным с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал NBC News распространил 19 февраля информацию о том, что Вашингтон может поставить ВСУ ракеты ATACMS большей дальности. Украинская армия сможет нанести ракетные удары по удалённым районам Крыма, отметил источник телеканала, также сообщив, что в конце прошлого года ВСУ получили от Пентагона ракетные системы ATACMS средней дальности более старого образца.

Постпред России при ООН Василий Небензя 19 февраля заявил, что планирует запросить заседание в СБ ООН по поставкам Киеву западного оружия.

Палата представителей американского Конгресса ушла на очередные каникулы до конца февраля, оставив без согласования законопроект о военной помощи Киеву. Сенат США утвердил законопроект, однако спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что документ конгрессмены не будут рассматривать, пока власти администрация не решит вопрос об охране границы с Мексикой.