Киев, 19 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. После отступления из Авдеевки украинская армия закрепилась на новых оборонительных рубежах. Об этом 19 февраля написал командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Madeleine Kelly/Global Look Press

По его словам, украинские войска заняли новые позиции у Новобахмутовки, Ласточкина и Первомайского, и по ним уже нанесли 26 авиаударов, а также произвели свыше 800 артиллерийских обстрелов.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российских военных.

В Министерстве обороны 19 февраля рассказали о полном освобождении территории Авдеевского коксохимического завода от украинских сил. В военном ведомстве уточнили, что подразделения ВСУ продолжили беспорядочно отступать из города.

Минобороны 18 февраля показало кадры беспорядочного бегства украинской армии из Авдеевки. Уточнялось, что сбежать из города смогли только разрозненные формирования ВСУ, бросив оружие и военную технику.

А 19 февраля оборонное ведомство опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в Авдеевке. Отмечалось, что украинские военные бесконтрольно бежали со своих позиций под напором армии России

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают наступать у Авдеевки, не давая противнику закрепиться на новых рубежах.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля заявил, что в плен к российским военным в Авдеевке сдалось большое количество бойцов ВСУ. По его словам, украинские военнослужащие сдавались для сохранения жизни.