Рогов рассказал об ударе ВС РФ по месту сборки авиадвигателей в Запорожье
Рогов сообщил об ударе ВС РФ по промплощадке завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мелитополь, 15 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом «РИА Новости» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам общественника, был нанесён удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич».
«Зафиксировано два прилёта по месту сборки и ремонта авиадвигателей», — сказал Рогов.
Как пояснил глава движения, удары оказались «болезненными» для украинских военных, учитывая их большие потери в зоне спецоперации и острую необходимость в ремонте боевой техники.
Как передавало ИА Регнум, в Запорожье в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры, сообщил 15 февраля назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров.
С 05:32 мск 15 февраля сирены почтиодновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.