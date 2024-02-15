Мелитополь, 15 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом «РИА Новости» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам общественника, был нанесён удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич».

«Зафиксировано два прилёта по месту сборки и ремонта авиадвигателей», — сказал Рогов.

Как пояснил глава движения, удары оказались «болезненными» для украинских военных, учитывая их большие потери в зоне спецоперации и острую необходимость в ремонте боевой техники.

Как передавало ИА Регнум, в Запорожье в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры, сообщил 15 февраля назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров.

С 05:32 мск 15 февраля сирены почтиодновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.