Мишустин заявил о необходимости нарастить все поставки в российскую армию
Москва, 19 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Объёмы поставок для нужд российской армии в этом году уже увеличили, но нужно и дальше наращивать передачу военным практически всех материально-технических ресурсов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 19 февраля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил.
«Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов. Речь идёт о десятках таких проектов», — добавил он.
Мишустин сообщил, что новые разработки поступают в войска и это позволяет повысить эффективность российских войск на боле боя. Глава правительства поручил максимально активизировать модернизацию вооружений, в том числе расширять их функциональные возможности.
Премьер-министр отметил, что России в очередной раз приходится противостоять недружественным действиям. Поэтому крайне важно всесторонне помогать бойцам на передовой, подчеркнул он.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил об увеличении в течение года поставок вооружения и техники в войска в 2,7 раза. Он добавил, что поставки особо востребованных образцов нарастили в семь раз.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 января 2024 года сообщил о полном выполнении планов по поставкам вооружений в войска в прошлом году. Он добавил, что проекты по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса находятся на особом контроле, и попросил Министерство промышленности и торговли ежемесячно сообщать о ходе работы.