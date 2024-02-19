Москва, 19 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Объёмы поставок для нужд российской армии в этом году уже увеличили, но нужно и дальше наращивать передачу военным практически всех материально-технических ресурсов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 19 февраля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил.

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«Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов. Речь идёт о десятках таких проектов», — добавил он.

Мишустин сообщил, что новые разработки поступают в войска и это позволяет повысить эффективность российских войск на боле боя. Глава правительства поручил максимально активизировать модернизацию вооружений, в том числе расширять их функциональные возможности.

Премьер-министр отметил, что России в очередной раз приходится противостоять недружественным действиям. Поэтому крайне важно всесторонне помогать бойцам на передовой, подчеркнул он.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил об увеличении в течение года поставок вооружения и техники в войска в 2,7 раза. Он добавил, что поставки особо востребованных образцов нарастили в семь раз.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 января 2024 года сообщил о полном выполнении планов по поставкам вооружений в войска в прошлом году. Он добавил, что проекты по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса находятся на особом контроле, и попросил Министерство промышленности и торговли ежемесячно сообщать о ходе работы.