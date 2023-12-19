Москва, 19 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Поставки вооружения и техники в российскую армию увеличились втрое за прошедший год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Министерства обороны РФ 19 декабря.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В этом году благодаря работе ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Прим. ред.) объёмы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных в семь раз», — сказал Путин.

По словам президента, по итогам 2023 года ожидается выполнение гособоронзаказа на уровне порядка 98%.

Как передавало ИА Регнум, в ходе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря президент заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.