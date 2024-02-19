Москва, 19 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии, сообщили 19 февраля на сайте кабинета министров.

РИА Новости / Сергей Аверин мс

«Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия. Она же будет направлять документ в воинскую часть, на базе которой создавали добровольческое формирование. Для получения такого удостоверения гражданин должен подать заявление на имя командира части.

Документ станет подтверждением статуса ветерана боевых действий и даст право на получение социальных льгот — по налогу на имущество, компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.

Президент России Владимир Путин 25 декабря 2023 года подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 декабря заявил, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать помощь. По словам главы государства, по состоянию на 14 декабря в ВС России набрали до 486 тысяч добровольцев, а ежедневно в ряды российской армии вступают 1,5 тысячи новобранцев.

В России в сентябре 2023 года упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Так, для его оформления больше не нужно предоставлять личное заявление.