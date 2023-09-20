Москва, 20 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Об этом 20 сентября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление», — заявил глава правительства.

Мишустин добавил, что в ведомстве самостоятельно всё сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь, отметил премьер.

Глава правительства также отметил важность своевременного получения всех социальный гарантий военнослужащими. По словам премьера, необходимо постоянно анализировать информацию, получать обратную связь, от этого зависят жизнь и здоровье российских солдат.

Мишустин особо обратил внимание участников заседания по обеспечению потребностей вооружённых сил на вопросы материального снабжения военнослужащих. В этой связи премьер призвал тщательно следить за тем, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Росгвардии и другим силовым ведомствам обеспечить участникам СВО не менее 14 дней отпуска раз в шесть месяцев. Также в июле в приветствии к проходившему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО российский лидер заявил о важности включения ветеранов в активную общественную деятельность и создания для этого всех условий. При этом отмечалось, что они уже участвуют в реализации социальных, волонтёрских и благотворительных проектов.

Указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников СВО, президент подписал 3 апреля 2023 года. В ходе встречи 6 июля с губернатором Ставропольского края президент отметил важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации и призвал не жадничать в этом вопросе.