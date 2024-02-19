Москва, 19 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации украинские военные потеряли за сутки 150 военных, сообщил 19 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские военные на этом направлении нанесли поражение ВСУ в районах сёл Старомайорское в ДНР и Червоное в Запорожской области. Также ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в селе Шевченко в Запорожской области.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — сообщил представитель Министерства обороны.

На херсонском направлении российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства. Они нанесли удары по украинской армии в 138 районах.

«На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

Также он добавил, что на авдеевском направлении украинская армия потеряла за сутки до 565 военных. Российские войска отразили девять атак штурмовиков ВСУ. Представитель Минобороны заявил, что российские военные за сутки полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

На донецком направлении украинская армия за сутки потеряла более 275 военных. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районах сёл Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка в ДНР.