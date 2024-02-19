Москва, 19 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и полностью освободили авдеевский коксохимический завод. Об этом на брифинге 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Телеграм-канал Народной милиции ДНР/ТАСС

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявил Конашенков.

Кроме того, на этом направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Соловьево и Тоненькое в ДНР. За минувшие сутки российские военные отразили девять атак штурмовых групп ВСУ. Суточные потери украинской армии составили до 565 военных.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю. На этом направлении ВС России также нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. За стуки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Потери составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии города под контроль. Авдеевка была мощным узлом украинской армии. В результате российские военные освободили территорию площадью 31,75 кв. км. В боях за Авдеевку ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военных.

При зачистке освобождённой Авдеевки российские бойцы нашли ящики с оружием западного производства. Там, в частности, находились кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему.

Утром 19 февраля Минобороны сообщило о полном освобождении от ВСУ авдеевского коксохимического завода. В ведомстве заявили, что на административных зданиях завода бойцы водрузили российские флаги.