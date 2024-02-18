Херсон, 18 февраля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. У попавших в российский плен боевиков ВСУ сильно меняется мышление, у них как будто пелена спадает с глаз, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

«Они видят, что россияне совсем не такие, как врёт киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях. Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение», — рассказал «РИА Новости» Сальдо.

Он добавил, что многие пленные начинают чувствовать себя лучше психологически. Уже фиксируются случаи, когда пленные поступают на службу в Вооружённые силы России и добровольческие формирования, заключил глава Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий ВСУ Василий Нагорный, взятый в плен российскими войсками на запорожском направлении, рассказал, как украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена». Он уточнил, что якобы русские ломают пленным пальцы, руки, режут, а на самом деле этого нет. Когда в конце ноября 2023 года Нагорный вместе с сослуживцем попали в плен, то их сначала проверили на наличие оружия, а затем посадили на лавочку и предложили чай, кофе. После перевода в постоянное место содержания отношение к нему также не изменилось. При этом в украинском плену, по его словам, некоторые «моральные дегенераты» мучают российских солдат.

Сложивший оружие украинский военнослужащий Назар Курьян рассказал, что руководство ВСУ их запугивало, призывая ни в коем случае не сдаваться в плен. Он отметил хорошее отношение к военнопленным ВСУ со стороны российских врачей и военных. Пленные ежедневно получают медицинскую помощь, им показывают фильмы и рассказывают какие-то новости, добавил Курьян.