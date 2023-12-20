Москва, 20 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена», рассказал 20 декабря «РИА Новости» военнослужаще ВСУ Василий Нагорный, взятый в плен войсками РФ на запорожском направлении.

Александр Полегенько/ТАСС

«Моё (командование) рассказывало, и от других начальников слышал, что там (в российском плену) пальцы ломают, руки ломают, режут. Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают», — сказал Нагорный.

По его словам, когда он с сослуживцем 30 ноября попал в плен, их привели в подвал, проверили на наличие гранат или патронов, посадили на лавочку и предложили чай, кофе.

«Я сперва был в шоке от этого всего, что нам предлагают. Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все…», — рассказал пленный, отметив, что и после перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось.

Также он поделился полученными ещё до попадания в плен слухами о том, что происходит с россиянами в украинскому плену. По его словам, есть некоторые «моральные дегенераты», которые мучают российских солдат.

Как передавало ИА Регнум, военнопленный украинской армии 4 декабря рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Затем его перевели в штурмовики и он попал в плен, когда его контузило во время боя.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал ранее, что российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего в составе ВСУ. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Пленный сказал, что российские бойцы оказали ему первую помощь и отправили в тыл, в госпиталь.