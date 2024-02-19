Москва, 19 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Принятый в 1954 году акт о передаче Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР необходимо пересмотреть и отменить, признав незаконным, заявил Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 19 февраля «РИА Новости».

РИА Новости / Нина Зотина

Депутат указал на то, что киевский режим обманывает собственное население, внедряя идею, будто Крым украли у Украины, тогда как в реальности было наоборот — полуостров отобрали у России.

«Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого на протяжении сотен лет это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — отметил Затулин.

По его мнению, то, что передачу полуострова тогда провели на основании решения Верховного совета Советского Союза и ЦК КПСС, не имеет значения, так как у жителей России, в том числе Крыма, не спросили их мнения. Депутат напомнил, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая вправе давать оценку советским законодательным актам.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что передачу Крыма в состав УССР провели с нарушениями. Верховный совет СССР не принял решения о передаче региона и не утвердил новые границы советских республик, а только утвердил указ своего президиума, что было нарушением конституций СССР, РСФСР и УССР, сообщил депутат.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков 19 февраля 2024 года назвал трагическим событием передачу Крыма Украинской ССР. Он также заявил, что этот «подарок», сделанный в 1954 году, был несправедливым и неправильным. Политик отметил, что власти независимой Украины понимали незаконность приобретения полуострова, а потому вместо развития региона занимались разграблением того, что там осталось, не считая территорию украинской.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года на основании референдума. Вхождение региона в состав РФ поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в декабре 2023 года в интервью ИА Регнум сообщил, что в 2024 году на полуострове достойно отметят десятилетний юбилей этого события.