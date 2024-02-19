В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР
Депутат Госдумы Затулин предложил отменить акт о передаче Крыма УССР
Москва, 19 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Принятый в 1954 году акт о передаче Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР необходимо пересмотреть и отменить, признав незаконным, заявил Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 19 февраля «РИА Новости».
Депутат указал на то, что киевский режим обманывает собственное население, внедряя идею, будто Крым украли у Украины, тогда как в реальности было наоборот — полуостров отобрали у России.
«Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого на протяжении сотен лет это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — отметил Затулин.
По его мнению, то, что передачу полуострова тогда провели на основании решения Верховного совета Советского Союза и ЦК КПСС, не имеет значения, так как у жителей России, в том числе Крыма, не спросили их мнения. Депутат напомнил, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая вправе давать оценку советским законодательным актам.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что передачу Крыма в состав УССР провели с нарушениями. Верховный совет СССР не принял решения о передаче региона и не утвердил новые границы советских республик, а только утвердил указ своего президиума, что было нарушением конституций СССР, РСФСР и УССР, сообщил депутат.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков 19 февраля 2024 года назвал трагическим событием передачу Крыма Украинской ССР. Он также заявил, что этот «подарок», сделанный в 1954 году, был несправедливым и неправильным. Политик отметил, что власти независимой Украины понимали незаконность приобретения полуострова, а потому вместо развития региона занимались разграблением того, что там осталось, не считая территорию украинской.
Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года на основании референдума. Вхождение региона в состав РФ поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в декабре 2023 года в интервью ИА Регнум сообщил, что в 2024 году на полуострове достойно отметят десятилетний юбилей этого события.