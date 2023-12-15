Москва, 15 декабря, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В Крыму достойно отметят десятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией, который будет в 2024 году, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью ИА Регнум.

Макс Ветров/РИА Новости

«Десятилетие воссоединения Крыма с Россией — великая историческая дата. Проведение массовых праздничных мероприятий по понятным причинам не планируется, но отметим юбилей достойно, никаких сомнений в этом нет», — сказал он.

Аксёнов подчеркнул, что отмечать эту дату будут в соответствии со временем, в первую очередь, это должен быть труд на благо Родины и личный вклад каждого в Победу. Глава республики напомнил, что поддержание темпов экономического роста на полуострое остаётся одной из наиболее важных задач, чтобы можно было выполнить все обязательства перед жителями, обеспечить их безопасность, а также стабильное развитие региона.

Сергей Аксёнов также прокомментировал слухи о его возможном переходе на другую должность и переезде в Москву. Глава Крыма заявил, что остаётся солдатом президента России Владимира Путина и будет выполнять, что ему прикажут.

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта. Республика вошла в состав РФ в 2014 году в результате референдума, прошедшего 16 марта. На нём вхождение в состав России поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Межгосударственный договор о воссоединении подписали 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Аксёнов 18 марта 2023 года назвал вхождение Крыма в состав России символом возвращения русских земель и рождением нового миропорядка, который основан на справедливости и взаимоуважении. Он также заявил о единении крымчан в поддержке России и спецоперации на Украине.