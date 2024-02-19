Симферополь, 19 февраля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Принятое в феврале 1954 года решение о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР стало трагическим событием прежде всего для самой Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это событие стало одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость. Разрушения — потому что всем было понятно, что этот подарок, который сделал Хрущёв в 1954-м, он совершенно неправильный и несправедливый. И Украина всегда понимала, что заполучила Крым незаконно и после развала СССР не относилась к нам как к своей территории — использовала, грабила полуостров», — сказал сенатор «РИА Новости».

Всё, что было создано в советское время в Крыму лишь использовалось и разрушалось. При этом Украинская ССР на момент распада Советского Союза по своему потенциалу была самой богатой и перспективной республикой, добавил он.

Цеков напомнил как первый секретарь Крымского обкома ВКП Павел Титов выступал против принятия решения о включении Крыма в состав Украинской республики, в результате его перевели на другую работу. Сенатор заключил, что общественники Крыма и власти планируют увековечить в Симферополе память Титова.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube президент Польши Анджей Дуда признал, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым под свой контроль. Крым до передачи в состав УССР «долгое время» находился в составе России и имеет для РФ особое значение, напомнил он.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР кулуарной и незаконной. По его словам, для передачи Крыма необходимо было принять целую череду нормативных актов, которые не удалось бы согласовать, так как в этом случае каждая республика СССР стала бы предъявлять территориальные претензии друг к другу. Отмена решения о передаче Крыма в состав УССР восстановит историческую справедливость и позволит дать адекватную юридическую оценку, подчеркнул Константинов.

Договор о возвращении Крыма и Севастополя в состав России был подписан в марте 2014 года по итогам проведённого в этих регионах референдума. В поддержку воссоединения с Россией высказались более 95% принявших участие в референдуме при явке более 80%.