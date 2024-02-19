Нью-Йорк, США, 19 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Айлендерс».

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Игра проходила на льду стадиона «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке и закончилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:6.

Основное время встречи закончилось вничью со счётом 5:5. У «Рейнджерс» голы забили Эрик Густафссон (2-я минута), Винсент Трочек (26-я и 39-я), Крис Крайдер (56-я) и Мика Зибанежад (59-я). В составе «Айлендерс» шайбами отметились Брок Нельсон (5-я), Бо Хорват (8-я), Мэтью Барзал (8-я), Андерс Ли (22-я) и российский защитник Александр Романов (42-я).

Победу «Рейнджерс» в овертайме принесла шайба Панарина (61-я), который также отличился во встрече двумя голевыми пасами.

В результате этого в активе российского хоккеиста стало 74 очка (32 шайбы + 42 результативные передачи) в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Панарин повторил свой рекорд результативности в лиге, установленный им в сезоне 2019/20.

Как сообщало ИА Регнум, февраля Панарин записал на свой счёт результативную передачу в матче «Рейнджерс» с «Чикаго Блэкхокс». Встреча состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме победой команды из Нью-Йорка со счётом 3:4.

«Рейнджерс» 6 февраля переиграли в овертайме клуб «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1. Панарин отметился во встрече одним забитым голом.