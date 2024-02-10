Чикаго, США, 10 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блэкхокс».

ТАСС/AP Photo/Tony Gutierrez)

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в пользу гостей в овертайме со счётом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 3:3. У «Чикаго» шайбы забили Алекс Власик (3-я минута), Ник Фолиньо (54-я) и Джейсон Дикинсон (59-я), в составе «Рейнджерс» голами отметились Алексис Лафренье (5-я), Крис Крайдер (7-я) и Джонни Бродзински (30-я).

Победу команде из Нью-Йорка принесла шайба Мики Зибанежада (63-я).

Коллега Панарина по клубу — российский вратарь Игорь Шестёркин смог отразил 28 из 31 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Рейнджерс» четвёртой подряд и позволила клубу с 69 очками вернуться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» находится на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции и потерпел шестое подряд поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Панарин отличился шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Пресс-служа НХЛ 20 января сообщила, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Панарин вошли в число претендентов на приз «Харт Трофи» по версии авторов официального сайта лиги. Трофей вручают хоккеисту, который внёс самый большой вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.