Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в овертайме команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Godofredo A. VГЎsquez/AP/TASS

Встреча прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1. В составе гостей гол забил Натан Маккиннон (19-я минута), у «Рейнджерс» шайбой отличился российский форвард Артемий Панарин (52-я).

Победу в овертайме хозяевам принёс гол Алекси Лафреньера (62-я).

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Колорадо» встретится с клубом «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщало ИА Регнум, 20 января стало известно, что российские нападающие Никита Кучеров и Панарин вошли в число претендентов на приз «Харт Трофи» по версии авторов официального сайта НХЛ. Они заняли второе и четвертое место в списке претендентов на трофей.

Панарина 15 января признали второй звездой дня в НХЛ. Игрок отличился шайбой на первой минуте в матче с командой «Вашингтон Кэпиталз».