Пекин, 19 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Освобождение Вооружёнными силами России Авдеевки и отступление украинской армии из этого населённого пункта — это самое значительное событие в ходе спецоперации с мая 2023 года. Такое мнение 19 февраля высказал обозреватель газеты Global Times, экс главный редактор китайского издания Ху Сицзинь.

Pavlo Pakhomenko / Global Look Press

По его словам, решение нового главкома ВСУ Александра Сырского вывести украинские войска из Авдеевки является важным событием.

«Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года и последняя тенденция, благоприятствующая президенту РФ Владимиру Путину», — написал обозреватель.

Выход украинской армии с территории Авдеевки произошёл в тот момент, когда представители американской Республиканской партии заблокировали в Конгрессе США законопроект о помощи Украине, уточнил Ху Сицзинь, добавив, что Вашингтон всегда был самым крупным спонсором Киева.

Эксперт также отметил гораздо меньший объём финансирования Украины со стороны Европейского союза.

«И хотя не исключено, что законопроект [о поддержке Украины со стороны США] в итоге всё-таки пройдет, поддержка Запада стала ненадёжной. Это впечатление постепенно отражается на общей ситуации украинской войны, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева, а также усиливая моральный дух России», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля в Министерстве обороны России заявили, что российские военные полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. После этого российские флаги водрузили на административных зданиях предприятия.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России об освобождении российскими военными Авдеевки и полном взятии города под контроль. Город был мощным оборонительным узлом украинской армии, которая за сутки потеряла более 1,5 тысячи бойцов в боях за населённый пункт.