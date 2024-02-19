Москва, 19 февраля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Артиллеристы Западной группировки российских войск поразили закрытые огневые позиции и личный состав ВСУ под Купянском, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Гаубицы «Мста-С» ведут огонь

«Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Результативность артиллерии во многом зависит от воздушной разведки. Операторы БПЛА пользуются передовыми российскими системами. Раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, теперь достаточно одного клика по цели на мониторе оператора беспилотника, чтобы её точные координаты получили командные центры, а оттуда — расчёты боевых машин, заключили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России рассказало о подвиге капитана мотострелковой роты Олега Пивоварова, который, оказавшись в окружении ВСУ, приказал бойцам выходить, а сам вызвал на себя огонь «Градов». Сначала наносились удары по лесополосе. Поскольку оставшиеся на позициях российские солдаты хорошо укрепили рубежи и находились в окопах, серьёзных ранений никто не получил. Для противника же артиллерийский налёт стал полной неожиданностью, и ВСУ понесли потери. Олега Пивоварова наградили «Золотой Звездой» Героя России.

Вооружённые силы России 16 февраля поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ, а также живую силу и военную технику в 110 районах.