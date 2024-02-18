Москва, 18 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Оказавшись в окружении ВСУ, капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров приказал бойцам выходить, а сам вызвал на себя огонь «Градов». О подвиге российского офицера рассказывается в видео, опубликованном 18 февраля в Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео Герой России капитан Олег Пивоваров

«Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашёл на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником», — рассказал Пивоваров.

Когда стали кончатся боеприпасы, капитан ВС РФ дал солдатам команду отходить и вызвал огонь на себя. Сначала пакетом «Градов» наносились удары по лесополосе. Так как оставшиеся на позициях российские солдаты хорошо укрепили рубежи и находились в окопах, серьёзных ранений никто не получил. Для противника же артиллерийский налёт оказался полной неожиданностью, и ВСУ понесли потери.

«Когда вышли остальные, я остался один в лесополосе, вызвал ещё раз огонь на себя и, после того как «Грады» отработали, вышел последний из опорного пункта», — заключил офицер.

Олег Пивоваров награждён Золотой звездой Героя России.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ рассказали, как рядовой Иван Матюхин из группы охраны колонны, которая доставляет боеприпасы для батальонной тактической группы российским бойцам в район спецоперации, обнаружил готовящуюся засаду украинских военных и выгнал их.

В ведомстве рассказали ещё об одном герое спецоперации — младшем сержанте пулемётного расчёта Максиме Лачкове. Его батальонная тактическая группа вела оборонительный бой — противник при этом попытался штурмовать их позиции. В какой-то момент снаряд упал рядом с пулемётным расчётом, один из бойцов получил осколочное ранение. Младший сержант Лачков оперативно оказал первую помощь товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой, уничтожив двух боевиков, которые давали координаты артиллерии противника по позициям российских подразделений.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями проекта «Всё для Победы» в Туле рассказал о героизме одного из военных в ходе спецоперации: когда российский танк загорелся, командир вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся и танк погасил. По словам президента, боец потом прицепил повреждённую машину к другому танку и вернул в часть.