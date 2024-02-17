Москва, 17 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Правительство России упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как напомнили в правительстве, решение госпрограммы касается соотечественников из числа репатриантов — граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, людей, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР, а также граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что данное постановление подготовлено в рамках президентского указа, согласно которому с начала 2024 года был введён институт репатриации, включая поддержку соотечественников из недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2006 года действует государственная программа по переселению соотечественников.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ, согласно которому приём заявлений на участие в программе переселения соотечественников будет проводиться при условии владения ими русским языком.

В указе также отмечалось, что соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины не нужно предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.

В августе 2022 года член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько заявлял о необходимости срочного создания программ и институтов по переселению русских из бывших республик СССР. По его мнению, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».