Москва, 8 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Миллиардер и экс-владелец компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства в сентябре 2022 года и посещает страну по бизнес-визе, сообщил 8 февраля журнал Forbes со ссылкой на документы, представленные самим Анисимовым.

Евгений Одиноков/РИА Новости Василий Анисимов

Бизнесмен в 90-е годы получил гражданство Доминиканской Республики, а в декабре 2022 года стал обладателем хорватского паспорта. По утверждению Анисимова, никакими активами в России он больше не владеет и они находятся в ведении менеджеров. По данным Forbes, у него остались активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и некоторых африканских странах.

Как сообщало ИА Регнум, с октября 2022 года от российского гражданства отказались несколько крупных предпринимателей. Миллиардер и инвестор Юрий Мильнер сообщал, что он и его семья уехали из России в 2014 году и не планируют возвращаться. Основатель британского финтех-стартапа Revolut миллиардер Николай Сторонский, как передавало ИА Регнум, переехал в Лондон ещё в 2006 году. В июне 2023 года основатель и глава энергокомпании «Арети» Игорь Макаров также отказался от российского паспорта и приобрёл гражданство Кипра.