Таллин, 18 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 18 февраля заявила, что не боится объявления её в розыск МВД России, и отметила, что действие российского ведомства якобы вызвано желанием помешать ей принять некоторые «решения».

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Каллас также предположила: решение МВД РФ связано со слухами о том, что она претендует на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам в новом составе Еврокомиссии.

«Это призвано запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла. Но это сценарий России. В нём нет ничего удивительного, и мы не боимся», — сказала Каллас в интервью Reuters.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля МВД России объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, эти политики разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам в Эстонии, Латвии и Литве. Эти руководители инициировали и утвердили решения, которые позволили уничтожить монументы.

15 февраля генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас заявил: существует риск того, что одна из зарубежных стран может выдать России Каллас. Поездки премьер-министра Эстонии становятся «рискованными», и этот риск вырастет после того, как Каллас перестанет занимать свой пост и станет частным лицом, отметил Пармас. Каллас, в свою очередь, ранее заявляла, что Россия якобы пытается заставить её «замолчать», но этого не произойдёт.

Каллас и другие эстонские политики ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма, отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.