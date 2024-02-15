Таллин, 15 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Существует риск того, что одна из зарубежных стран может выдать России премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую МВД РФ объявил в розыск, заявил 15 февраля генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас.

ТАСС/AP Кая Каллас

Поездки премьер-министра становятся «рискованными», и этот риск вырастет после того, как Каллас перестанет занимать свой пост и станет частным лицом, отметил Пармас.

«Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого. Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключённый с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — сказал генпрокурор в интервью Delfi.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля МВД РФ объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, политики разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Эти руководители инициировали и утвердили решения, которые позволили уничтожить монументы.

Каллас и другие эстонские политики ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма, отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер Эстонии ранее выступала с целым рядом острых русофобских заявлений. В частности, она называла Россию «последней колониальной державой в мире» и говорила, что русские никогда не страдали от войны. Также Каллас заявляла, что Таллин не будет финансировать получение своими гражданами образования на русском языке, и отмечала, что власти Эстонии ищут способ депортировать тех жителей страны, которые хотят получить российское гражданство.