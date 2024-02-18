Москва, 18 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Попытки возвращения России к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала, заявил 18 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Екатерина Штукина / ТАСС

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства», — указал он.

Медведев уточнил, что в этом случае Россия нанесёт ядерные удары по ряду западных столиц, включая Вашингтон, Лондон и Берлин, а также по Киеву.

Зампред Совбеза подчеркнул, что россиянам хватит «на это духу», так как на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, а принесённые народом в течение веков жертвы окажутся напрасными.

Медведев призвал Украину «вернуть всё, пока не поздно», в противном случае, добавил он, Москва сделает это самостоятельно с максимальными потерями для врага. Он отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, своей земли, своих людей и своих ценностей.

Как передавало ИА Регнум, конфликт на Украине должен закончиться отказом России от ядерного оружия — такой сценарий переговоров двух сторон обрисовал в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк. Также он не преминул добавить, что Украина должна «восстановить» свои границы 1991 года.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил и является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, официально запретили ведение переговоров с Россией. Руководители киевского режима также отмечали, что переговоры могут проходить только при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом и регионами, вернувшимися в состав России в 2022 году).