Берлин, 21 января, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен закончиться отказом России от ядерного оружия — такой сценарий переговоров двух сторон обрисовал в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel 18 января замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Он заявил, что в конце концов время переговоров настанет. Соглашения, по мнению Гаврилюка, подпишут на одном из условий от «коалиции государств».

«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — выдал свою версию урегулирования конфликта украинский генерал.

Кроме того, Гаврилюк не преминул добавить, что Украина должна «восстановить» свои границы 1991 года.

«А вот против России должны быть предприняты превентивные механизмы», — сказал военный чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, высказывание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев и участи самой страны стало мощным предупреждением для киевского режима. Так заявил руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

Он сказал, что украинцев становится всё меньше, и даже если будет много танков, «некого будет сажать в них». Поэтому, по мнению Ермолаева, нужно искать вариант невоенного пути.

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Давосе отказался раскрыть военный план на 2024 год. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что Украина против заморозки конфликта с Россией. По его словам, для украинского общества и властей страны такой сценарий является неприемлемым.

Так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.