Москва, 18 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Три доклада о том, как российские войска освобождали город Авдеевку в ДНР, заслушал президент Владимир Путин в течение суток 17 февраля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам.

ТАСС

По его словам, в 4 утра в Кремле глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложили президенту, что операция в Авдеевке близка к завершению. В 11 утра они доложили, что «операция фактически завершена».

«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось ещё несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — сообщил Песков.

Во второй половине дня военачальники, добавил представитель Кремля, доложили Путину о полном завершении операции и полном переходе города под контроль российских сил.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил, что отдал приказ об отводе подразделений из Авдеевки и переходе к обороне. По информации Минобороны России, в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью около 32 кв. км. За последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1,5 тыс. бойцов.

Бежать из Авдеевки удалось небольшому числу разрозненных украинских формирований. Некоторые бойцы пытаются спрятаться на коксохимическом комбинате, многие сдаются в плен. Сырский, отмечают в военном ведомстве, выпустил приказ об отступлении уже после того, как бойцы ВСУ обратились в бегство.

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские бойцы хаотично бегут из Авдеевки, бросая раненых и военную технику. По его словам, это совсем не похоже на организованный отход, как заявлял Сырский.