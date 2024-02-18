Москва, 18 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Он отметил, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга. Он назвал достойным примером интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, ориентированное на американского зрителя.

«Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв», — сказал журналист.

По его словам, если интервью состоится, его переведут на иностранные языки и распространят с помощью ресурсов медиагруппы. Увидеть его смогут зрители в России, и за рубежом.

Киселёв выразил мнение, что Байдену стоило бы дать «зеркальное интервью» представителю российских СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал на своём сайте и различных платформах запись интервью с Путиным. Беседа длилась больше двух часов. Только в соцсети X видео набрало более 200 млн просмотров. Разговор во многом шёл вокруг конфликта на Украине и отношений России с США, западными странами и НАТО.