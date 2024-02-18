Киев, 18 февраля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Переход Авдеевки под контроль российских войск может привести к снижению уровня поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского не только внутри страны, но и со стороны зарубежных спонсоров. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

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«Падение Авдеевки <…> будет иметь определённые последствия. Думаю, что финансирование Украины значительно сократится. <…> Одномоментно западные союзники не бросят Украину, не в их интересах. Бросить — значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всём Запад. Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно», — предположил Килинкаров в беседе с «РИА Новости».

Он считает, что среди западных стран не много тех, кто убеждён в победе Украины на поле боя, но и их становится всё меньше. Точкой отсчёта можно считать провал так называемого контрнаступления ВСУ, до которого техника и вооружение поступали на Украину практически в неограниченном количестве, добавил спикер.

Что касается Авдеевки, то её судьба была уже предопределена. Зеленского ждут очень сложные времена, ему предъявят и Артёмовск, и Авдеевку, момент пока не наступил, но чаша почти полная, сказал экс-депутат Рады.

По мнению Килинкарова, замена главкома ВСУ проводилась в самый неподходящий период, никто не свяжет поражение Авдеевки с Сырским, поскольку он всего лишь «тень Зеленского».

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля президент США Джо Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву. Глава Белого дома добавил, что было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у ВСУ заканчиваются снаряды.

В Минобороны России 18 февраля сообщили о несвоевременности выпуска приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из Авдеевки. Документ появился спустя сутки после начавшегося бегства ВСУ из города. Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома сил ВСУ и взятия под контроль Авдеевки.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз. По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».