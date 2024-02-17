Харьков, Украина, 18 февраля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. На Украине на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв в Харьковской области, сообщил 18 февраля украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харьковской области прогремел взрыв», — написал в 01:08 мск источник в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 февраля издание «Страна. ua» проинформировало о прозвучавшем взрыве в городе Днепре на юго-востоке Украины. Другие подробности не указывались.

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров 15 февраля заявил, что в Запорожье в результате взрыва оказался повреждён объект инфраструктуры.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российские военные нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье — промышленной площадке завода «Мотор Сич». Всего было зафиксировано два прилёта. По его словам, удары оказались «болезненными» для украинских военных, учитывая их большие потери в зоне спецоперации и острую необходимость в ремонте боевой техники.