Запорожье, Запорожская область, 15 февраля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В городе Запорожье в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры, сообщил 15 февраля назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Предварительно — попадания по объекту инфраструктуры Запорожья», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, взрывы утром 15 февраля были слышны в Киеве и по области, сработала система противовоздушной обороны.

С 05:32 мск 15 февраля сирены почти одновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.