Киев, 17 февраля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. В городе Днепре на юго-востоке Украины прогремел взрыв, сообщило 17 февраля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности произошедшего не приводятся.

В Днепропетровской и Харьковской областях в настоящее время действует воздушная тревога. Ранее предупреждение об опасности объявили в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 февраля были слышны взрывы в Киеве и по области. Местные власти подтвердили работу системы противовоздушной обороны. Жителей области призвали не покидать укрытий и «соблюдать информационную тишину». Украинские паблики также сообщили о серии взрывов в Днепре.

В Очакове Николаевской области Украины 15 февраля в результате взрыва был повреждён объект транспортной и портовой инфраструктуры. По словам главы областной администрации Виталия Кима, также было повреждено одно из предприятий, которое расположено на территории города.

В ночь на 13 февраля на Украине была остановлена выработка энергии на тепловой электростанции в Днепропетровске. Энергетики заявили, что в результате атаки оборудование ТЭС получило серьёзные повреждения.