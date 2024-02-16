Очаков, Украина, 16 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Очакове Николаевской области Украины в результате взрыва повреждён объект транспортной и портовой инфраструктуры, сообщил 16 февраля глава областной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что взрывы произошли накануне. Кроме объекта транспортной и портовой инфраструктуры, было повреждено одно из предприятий, которое расположено на территории города.

«Помимо прочего, взрывы произошли и в акватории Очаковской городской общины. Пострадавших нет», — написал Ким.

Как передавало ИА Регнум, с 05:32 мск 15 февраля сирены почти одновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

12 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что Вооружённые силы России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект».

10 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были нанесены по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.