Днепропетровск, Украина, 13 февраля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 13 февраля была остановлена выработка энергии на тепловой электростанции в Днепропетровске. Об этом со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Энергетики заявили, что оборудование ТЭС получило серьёзные повреждения в результате атаки. Выработку энергии пришлось остановить.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ писали о серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги в ночь с 12 на 13 февраля в Днепропетровске. Поступала информация о перебоях в городе с электроснабжением.

В Кировоградской области ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также порядка 20 единиц военной техники иностранного производства.