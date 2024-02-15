Киев, 15 февраля, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Взрывы утром 15 февраля были слышны в Киеве и по области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА Регнум

Жителей области призвали «соблюдать информационную тишину».

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал Кличко в Telegram-канале.

Украинские СМИ информировали о серии взрывов в Днепре на юго-востоке Украины.

Как сообщало ИА Регнум, с 05:32 мск 15 февраля сирены почти одновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Российская военная авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, подтвердил 14 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В результате атаки здание в населённом пункте Боровая было полностью разрушено, личный состав украинских боевиков уничтожен, отметил эксперт.