Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Власти Чехии нашли возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, данные снаряды могут быть куплены, если западные государства выделят на это деньги, заявил 17 февраля президент республики Петр Павел.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы обнаружили возможность (закупки. — Прим. ред.) 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм», — сказал Павел в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Власти Чехии постараются привлечь к финансированию таких закупок США, Германию, Швецию и другие страны, оказывающие военную помощь киевскому режиму, отметил Павел.

По сравнению с 2023 годом ситуация на поле боя изменилась для Киева в сторону ухудшения, поэтому западные страны должны поддержать ВСУ оружием и боеприпасами из всех возможных источников, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 декабря 2023 года Павел заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, не принесло «ожидаемых результатов», а киевские войска понесли значительные потери. Он добавил, что провал ВСУ связан в том числе с тем, что западная военная техника была поставлена на Украину не в полном объёме, и призвал киевский режим сосредоточиться на обороне.

В тот же день начальник генштаба Вооружённых сил Чехии Карл Ржехка заявил, что Россия является «потенциальным военным противником» Чехии и якобы напрямую угрожает безопасности этой страны. Также он пожаловался на недостаток у армии Чехии персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов, средств ПВО и возможностей внедрения передовых технологий.

При этом уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный также в декабре 2023 года отметил, что военный конфликт на территории Украины принёс Чехии значительную финансовую выгоду. Страна получила средства от союзников по НАТО за передачу военной техники Украине, в Чехии резко вырос объём производства военной продукции, а экономика получила новую рабочую силу в лице 120 тысяч беженцев с Украины, пояснил Копечный.