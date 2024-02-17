Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус 17 февраля заявил, что противостояние между Западом и Россией будет длиться несколько десятилетий, а на европейском континенте появятся «линии раздела».

Иван Шилов ИА Регнум

В этой связи западным странам нужно будет тратить значительные средства на военно-промышленный комплекс, сказал он.

«К сожалению, нам придётся жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия. Эффективное сдерживание (военные расходы. — Прим. ред.) — это страхование нашей жизни», — заявил Писториус в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в феврале 2024 года с аналогичным заявлением выступал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что военный блок якобы не стремится к конфликту с Россией, но должен подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями. Столтенберг призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе.

При этом 17 февраля в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности генсек военного блока сказал, что НАТО не видит непосредственной угрозы для стран-членов со стороны России.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее в феврале 2024 года заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, все думающие люди понимают, что это фейк и что «угроза» со стороны России раздувается искусственно. Путин также отметил, что следует стремиться к достижению общей безопасности во всём мире.