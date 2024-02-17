Горловка, ДНР, 17 февраля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. При обстреле Пантелеймоновки (ДНР) со стороны ВСУ был ранен военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский, сказано в сообщении в Telegram-канале «Звезды».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что военкор получил ранение в ногу. По данным телеканала, удар был нанесён ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела Пантелеймоновки, совершённого ВСУ на рассвете 17 февраля, погибли четверо мирных жителей, включая ребёнка. Ещё шесть человек получили ранения.

Один из жилых многоквартирных домов в результате обстрела был почти полностью разрушен. Глава Ясиноватского округа ДНР Дмитрий Шевченко сообщал, что в результате обстрела погибла в том числе 15-летняя девочка, а среди пострадавших — ребёнок в возрасте 11 лет. Для нанесения удара ВСУ использовали артиллерию и снаряды натовского калибра 155 мм.

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2023 года беспилотник ВСУ в Запорожской области выпустил осколочный снаряд по группе российских журналистов, готовивших материалы об обстрелах региона со стороны киевских вооружённых формирований. Несколько журналистов получили ранения. Военкор Борис Максудов умер от потери крови по пути в больницу в крымском Джанкое.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно за отвагу и мужество, проявленные при исполнении профессионального долга. В Краснодарском крае учредят премию для журналистов в честь погибшего военкора, сообщил в январе 2024 года глава региона Вениамин Кондратьев.