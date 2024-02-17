Горловка, ДНР, 17 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В результате обстрела Пантелеймоновки (ДНР) погибли четверо мирных жителей, включая ребёнка, ещё шесть человек получили ранения, сообщает «Донецкое агентство новостей».

ИА Регнум

Один из жилых многоквартирных домов в результате обстрела был почти полностью разрушен. Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома уже завершены.

Ранее глава Ясиноватского округа ДНР Дмитрий Шевченко сообщал, что в результате обстрела Пантелеймоновки погибла в том числе 15-летняя девочка, а среди пострадавших — ребёнок в возрасте 11 лет.

Удар был нанесён на рассвете 17 февраля. Власти ДНР сообщили, что ВСУ использовали артиллерию и снаряды натовского калибра (155 мм).

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района. Было зафиксировано восемь «прилётов». Пострадавших не было. Несколько домов получили повреждения.

Утром 17 февраля Старовойт сообщал о работе системы ПВО в Курском районе. Ночью власти Курской области дважды объявляли предупреждение о ракетной опасности, также предупреждение объявлялось и в Белгородской области.

В Минобороны ранее проинформировали, что в ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ самолётного типа. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.