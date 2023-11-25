Москва, 25 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, который погиб в Запорожской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала «Россия 24» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия», город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Как передавало ИА Регнум, военкор телеканала «Россия-24» Борис Максудов, раненный во время съёмки сюжета в Запорожской области, умер от потери крови по пути в крымский Джанкой, где его должны были оперировать.

Главный редактор редакции электронных СМИ «России-24» Евгений Бекасов отметил, что Максудов был не только прекрасным военным репортёром, но и хорошим наставником, он занимался с молодыми корреспондентами написанием сюжетов, передавал им понятие «структура сюжета».

Следственный комитет России, выразив соболезнования родным и близким убитого журналиста, подчеркнул: будет сделано всё возможное для наказания виновных в его гибели.

Соболезнования семье и коллегам погибшего репортёра выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил: это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов — они являются прямой целью для Киева, и опасность для работников прессы будет только расти.