Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок 17 февраля в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказала, что узнаёт новости из роликов на YouTube.

Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

При обсуждении вопроса о ситуации в секторе Газа Бербок отметила, что, по её наблюдениям, сделанным в ходе просмотров роликов, вести переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС невозможно, поскольку ХАМАС якобы руководствуется не военной, а террористической логикой.

«Я смотрела и другие видео на YouTube. Вы видели, я видела, что произошло через 4 дня после 7 октября. Я говорила с мужчиной, его жену и двух маленьких детей похитили боевики ХАМАС. Я видела видео, на которых жертвы изнасилования, которые потом были убиты. Мы знаем, как проходили переговоры с террористами. Если увидите этот видеоролик, увидите эти страдания, вы понимаете, что это определяется не военной логикой», — сказала Бербок.

Именно исходя из такого «понимания» сущности ХАМАС МИД Германии и не призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. Слушания начались в январе 2024 года. В МИД Израиля назвали обвинения «возмутительными, абсурдными и безосновательными». С этой оценкой согласился и МИД Германии.

Ранее, в ноябре 2023 года, канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает прекращение огня в секторе Газа. После нападения со стороны ХАМАС Израиль имеет право на защиту, сказал он.

Россию не удивила защита Германией Израиля от обвинений в геноциде с учётом отказа Германии признать вину за преступления Третьего рейха в СССР, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Германия всегда оказывает Израилю безоговорочную поддержку без оглядки на её последствия, такая линия Берлина давно занимает важное место среди негласных догм так называемого «порядка, основанного на правилах», отметила Захарова.