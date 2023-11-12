Берлин, 13 ноября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает прекращение огня в секторе Газа. своё мнение он выразил в интервью газете Heilbronner Stimme.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

На вопрос журналиста издания, поддерживает ли Шольц, как и многие, прекращение огня, канцлер ответил, что нападение ХАМАС осуждает, а Израиль имеет право защищаться. Но при этом, немецкий политик не считает правильным требовать прекращения огня или установления длинной паузы.

«Это означает, что ХАМАС может восстановиться, собрать новые силы и оружие», — аргументировал Шольц.

. Ка сообщало ИА Регнум, Израиль согласится на продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников, но готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер назвал израильских военных единственной силой, гарантирующей, что ХАМАС не появится и не захватит власть в секторе Газа. Анклав должен быть демилитаризирован и дерадикализирован, уточнил он.

Общее число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 078 человек.

Ранее ВОЗ назвала количество нападений на медучреждения в секторе Газа. Так, за время обострившегося конфликта с Израилем на медучреждения Газы было совершено 137 нападений, в результате которых погиб 521 человек.